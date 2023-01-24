3 مستندات لصرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. أبرزها القسيمة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن شروط الحصول على منحة الزواج، موضحة أن البنت تعد إحدى المستفيدات من معاش والدها المتوفي، كما يتم صرف معاش المتوفي لكلا من الأرملة والأبناء والأخوة والوالدين وكذلك الأخوات، وذلك وفقا لنصيب كلا منهم، والشروط التي نص عليها فانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

«منحة الزواج» تساوى معاش الابنة المستحق لمدة 12 شهرا

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه إذا تم قطع معاش ابنة المتوفي أو أخته، بسبب زواجهما، فيتم صرف منحة تسمى «منحة الزواج» تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل أي 12 شهرا، بشرط أن تكون الابنة مستحقة في المعاش.

إجراءات ومستندات الحصول على منحة الزواج

وشددت «التأمينات»، من خلال موقع الهيئة، على ضرورة اتباع الإجراءات التالية للحصول على منحة الزواج سواء للابنة أو الأخت كالتالي:

- تقديم طلب صرف منحة الزواج من خلال التوجه للمنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، على أن يتم تجهيز كل المستندات اللازمة لصرف المنحة والمتمثلة في:

- «صورة قسيمة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي».

- تقديم بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تقديم صرف منحة الزواج على حسب الأحوال على النموذج رقم 8 « نموذج صرف منحة الزواج» والذي يوجه إلى مدير عام المنطقة التأمينية، ويكتب به الاسم والتوقيع والرقم القومي.

منحة الزواج تصرف مرة واحدة فقط

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن منحة الزواج للابنة أو الأخت، تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، كما أنها تستحق مرة واحدة فقط، لافتة إلى أن المنحة تسقط إذا لم يتم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 أعوام من تاريخ استحقاقها.