احتجاجات على اصطدام قطارين في اليونان.. و«السكك الحديد» للحكومة: ليس خطأ بشريا

اندلعت احتجاجات في اليونان بسبب اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في اليونان، أمس، والذي أودى بحياة 43 شخصًا، واعتبره الكثيرون حادثًا كان ينتظر حدوثه، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

اشتباكات واحتجاجات

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة خارج مقر قطار اليونان في أثينا، واشتبكوا مع الشركة المسؤولة عن صيانة السكك الحديدية اليونانية، وعقدوا احتجاجات في ثيسالونيكي ومدينة لاريسا القريبة من مكان وقوع الحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت اليونان عن حداد وطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد بعد الحادث، وتم إشعال النيران في العربات الأمامية وأغلب التدمير تم في العربات الأمامية للركاب.

وكان العديد من الركاب البالغ عددهم 350 طالبا على متن القطار، وهم في سن العشرينات من العمر عائدين إلى ثيسالونيكي، بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة للاحتفال بالروم الأرثوذكس الصوم.

رئيس الوزراء الخطأ البشري سبب الكارثة

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ الخطأ البشري المأساوي هو المسؤول عن الكارثة، واتُهم سيد المحطة البالغ من العمر 59 عامًا في لاريسا بالقتل الخطأ بالإهمال، ومن جانبه نفى ارتكاب أي مخالفات، وألقى باللوم على الحادث في خطأ تقني.

ويعتقد أعضاء اتحاد السكك الحديدية أنّ أنظمة السلامة لم تكن تعمل بشكل صحيح، مع تحذيرات متكررة حول هذا الأمر على مدى سنوات العديدة المقبلة.

احتجاجات وحزن في اليونان

ويخطط عمال السكك الحديدية لإضراب حتى غد، على ما يقولون إنه إهمال رسمي للسكك الحديدية، وعلى جانب آخر، قالت نقابة العمال في بيان، أُعلن فيه الإضراب، لقد تحول الألم إلى غضب لعشرات القتلى والجرحى من الزملاء والمواطنين.

وأضافت النقابة أن عدم الاحترام الذي أبدته الحكومات على مر السنين للسكك الحديدية اليونانية أدى إلى النتيجة المأساوية، كما استقال وزير النقل، كوستاس كارامانليس، بسبب الكارثة، قائلا إنه سيتحمل مسؤولية إخفاقات السلطات الطويلة الأمد لإصلاح نظام للسكك الحديدية حيث أنه غير مناسب للقرن الحادي والعشرين.