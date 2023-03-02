وزير الخارجية يلتقي نظراءه الأوروبيين على هامش أعمال مجموعة العشرين

واصل وزير الخارجية، اليوم الخميس، عقد عدد من اللقاءات مع نظرائه على هامش أعمال مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على تويتر، إنّ وزير الخارجية التقى وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، لمناقشة أبرز ملفات التعاون الثنائية، والتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما بحث مع وزير خارجية الأرجنتين، سانتياجو كافيرو، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانب آخر، اجتمع وزير الخارجية مع وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حيث أشاد بالتعاون الاقتصادي والأكاديمي بين البلدين، ورحب بالتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا الدولية.