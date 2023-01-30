متحدث الخارجية لـ قناة الحياة: علاقة مصرَ بأمريكا استراتيجية على مدار عقود طويلة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنّ أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لمصر تنبع من أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع مصرَ بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود طويلة، وحرص المسؤولين من البلدين على التواصل بشكل دائم ومستمر وتعزيز الاتصالات لمناقشة المسائل ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وكيفية تدعيمها ومتابعة مسار التعاون على المجالات المختلفة أو التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

أوضاع ملتهبة ومشتعلة في المنطقة

وأضاف أبو أزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ هناك أوضاع ملتهبة في المنطقة، وبصفة خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمات المتعددة في المنطقة والتي كانت جزءًا كبيرا في المشاورات بين وزير الخارجية سامح شكري وبلينكن.

جولة إقليمية

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ان زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتي في إطار جولة إقليمية تشمل فلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن حرصه على ان تكون القاهرة هي المحطة الأولى لهذه الجولة له دلالات عديدة، وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة بذل الجهود لتهدئة الأوضاع وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.