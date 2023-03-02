سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة.. «اعرف بقى بكام»

نشر موقع «جولد براس» أسعار المعدن الأصفر اليوم في محال الصاغة وفق التداولات، بالإضافة إلى الأعيرة الأخرى منها سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد أكثر إقبالا ومبيعا في مصر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الخميس الموافق 2 مارس، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

- سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل نحو 1720 جنيها للبيع، فيما سجل للشراء نحو 1740 جنيها، بعدما سجل في تعاملات أمس نحو 1700 جنيه للبيع.

- ووصل سعر عيار 24 نحو 1966 جنيها للبيع، بينما سجل نحو 1989 جنيها للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1802 جنيهات للبيع و1823 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1474 جنيهًا للبيع و1491 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1147 جنيهًا للبيع، و1160 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 983 جنيهًا للبيع، و984 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13760 جنيها للبيع، و13920 جنيها للشراء.

أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 21، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.94 دولار أمريكي بما يعادل 1805 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.03 دولار أمريكي أي نحو 1655 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلى 51.58 دولار أمريكي أي نحو 1580 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 44.21 دولار أمريكي بما يعادل 1354 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.47 دولار أمريكي بما يعادل 902.75 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.10 دولار أمريكي بما يعادل 677.06 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ412.60 دولار أمريكي أي نحو 12,639 جنيها.