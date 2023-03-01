عاجل.. انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم، بقيمة 5 جنيهات خلال بداية التداولات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1675 جنيها، الآن مقارنة بـ 1680 جنيها صباحا.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1914 جنيها، وعيار 18 نحو 1436 جنيها، وعيار 14 نحو 1117 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و400 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1836 دولارًا للأوقية.