أسعار الذهب في الصاغة وأسواق المال بمنتصف تعاملات اليوم.. «اعرف بكام»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1720 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13760 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1700 جنيها للبيع و1720 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1943 جنيها للبيع و1966 جنيهًا للشراء.

وبلغ عيار 22 إلى 1781 جنيها للبيع و1802 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 1457 جنيهًا للبيع و1474 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1133 جنيهًا للبيع، و1147 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 971 جنيهًا للبيع، و983 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 13600 جنيها للبيع، و13760 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59357 جنيهًا للبيع، و59712 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب مليون و942 ألفا و857 جنيها للبيع، ومليون و965 ألفا و 714 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.33 دولار أمريكي بما يعادل 1817 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.39 دولار أمريكي أي نحو 1666 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 51.92 دولار أمريكي أي نحو 1590 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 44.50 دولار أمريكي بما يعادل 1363 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.61 دولار أمريكي، أي نحو 1060 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.67 دولار أمريكي بما يعادل 908.70 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.25 دولار أمريكي بما يعادل 681.53 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1845 دولار أمريكي أي نحو 56521 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ415.35 دولار أمريكي أي نحو 12722 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,334 دولار أمريكي أي نحو مليون و817 ألفًا و395 جنيها.