أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. عيار 21 يسجل 1670 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1670 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13360 جنيها للشراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر؛ استمرارا للخدمات التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1660 جنيها للبيع و1670 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 1897 جنيها للبيع و1909 جنيهات للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1739 جنيها للبيع و1750 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1423 جنيهًا للبيع و1431 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1107 جنيهات للبيع، و1113 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 12 نحو 949 جنيهًا للبيع، و954 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 13280 جنيها للبيع، و13360 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59001 جنيه للبيع، و59357 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب مليون و897 ألفا و143 جنيها للبيع، ومليون و908 آلاف و571 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.77 دولار أمريكي بما يعادل 1800 جنيه.

- عيار 22 وصل إلى 53.88 دولار أمريكي أي نحو 1650 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 51.43 دولار أمريكي أي نحو 1575 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 44.08 دولار أمريكي بما يعادل 1350 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.29 دولار أمريكي أي نحو 1041 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.39 دولار أمريكي بما يعادل 900.21 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.04 دولار أمريكي بما يعادل 675.16 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,828 دولار أمريكي أي نحو 55993 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ411.43 دولار أمريكي أي نحو 12603 جنيهات.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,775 دولار أمريكي أي نحو مليون و800 ألف و417 جنيها.