رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وإجراءات لـ«الفيدرالي الأمريكي» للحد من التضخم

كتب:

مارينا رؤوف
11:33 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
الذهب

الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال بدء تعاملات اليوم الأربعاء، خاصة مع تراجع أسعار الدولار المتتالية والتي لم تتوقف منذ عدة أيام.

وعلى الرغم من ارتفاعات أسعار الذهب إلا أنها محدودة، بسبب تخوفات اتخاذ الفيدرالي أمريكي قرارا برفع أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما قد يؤثر عليها بالسلب لذلك هناك ارتفاعا تدريجيا.

أسعار الذهب ترتفع 0.1% للعقود الأجلة

وارتفعت أسعار الذهب الفورية وفق تقارير البورصات العالمية بنسبة 0.2%، ليسجل 1831.43 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1%، لتسجل 1838.90 دولار.

وخلال شهر فبراير الماضي شهد الذهب أسوأ شهر له منذ يونيو 2021، وجاء ذلك عقب مجموعة من سلسلة من البيانات الأمريكية، التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل.

وأثارت هذه البيانات تخوفات من أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، ومن جهة الدولار هبطت مؤشرات الدولار العالمية بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم 2% وسجل 1445.03 دولار.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

الذهب يودع فبراير بخسارة 52 جنيها.. و«شعبة الذهب» تنصح بالشراء

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. عيار 21 يسجل 1670 جنيها

أسعار الذهب العالمية تتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2021

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.