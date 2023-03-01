ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وإجراءات لـ«الفيدرالي الأمريكي» للحد من التضخم

تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها خلال بدء تعاملات اليوم الأربعاء، خاصة مع تراجع أسعار الدولار المتتالية والتي لم تتوقف منذ عدة أيام.

وعلى الرغم من ارتفاعات أسعار الذهب إلا أنها محدودة، بسبب تخوفات اتخاذ الفيدرالي أمريكي قرارا برفع أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما قد يؤثر عليها بالسلب لذلك هناك ارتفاعا تدريجيا.

أسعار الذهب ترتفع 0.1% للعقود الأجلة

وارتفعت أسعار الذهب الفورية وفق تقارير البورصات العالمية بنسبة 0.2%، ليسجل 1831.43 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1%، لتسجل 1838.90 دولار.

وخلال شهر فبراير الماضي شهد الذهب أسوأ شهر له منذ يونيو 2021، وجاء ذلك عقب مجموعة من سلسلة من البيانات الأمريكية، التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل.

وأثارت هذه البيانات تخوفات من أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، ومن جهة الدولار هبطت مؤشرات الدولار العالمية بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم 2% وسجل 1445.03 دولار.