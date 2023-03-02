المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة «تعريب الطب- الآمال والمحاذير»

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة «تعريب الطب - الآمال والمحاذير» التي تنظمها لجنة الترجمة بالتعاون مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس، وذلك في تمام الثالثة مساء الإثنين 13 مارس 2023، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون في ندوة تعريب الطب

وتنظم الندوة لجنة الترجمة ومقررها الدكتور أنور مغيث، بالتنسيق مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ومقررها مقررها الدكتور محمود أبو النصر، ويديرها الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، والدكتور علاء السيد عبدالغفار، أستاذ بجامعة بنها عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية بالإنابة

ويشارك فيها، الدكتور أحمد البتانوني، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب القصر العيني وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور أحمد الراعي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس وكلية الطب جامعة أكتوبر، والدكتور السيد محمود السيد سليمان، أستاذ الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة عين شمس وعضو لجنة تنمية الثقافة العلمية.

كما تشارك في الندوة الدكتورة نادية اسكندر زخاري، أستاذ كيمياء حيوية طبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة ولجنة تنمية الثقافة العلمية.