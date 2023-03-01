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المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية

كتب:

إلهام زيدان
08:59 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
الفائزون في مسابقة الفنون التشكيلية

الفائزون في مسابقة الفنون التشكيلية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية في التصوير وتصميم البوسترات في مجال «مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره».

أسماء الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية

وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف جنيه، الفنان مايكل منان دبوس، وفازت الفنانة رضوى طارق حسنين أحمد بالجائزة الثانية وقيمتها 8 آلاف جنيه، والفنانة شهد أحمد حسن عبد العال، بالجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف جنيها.

مسابقة الفنون التشكيلية

كما افتتحت اللجنة المنظمة للمسابقة، معرض للأعمال المشاركة في المسابقة ببهو المجلس الأعلى للثقافة، ويستمر حتى 5 مارس 2023، ويتضمن المعرض عرض للأعمال المقدمة والفائزة في المسابقة.

وشارك في حفل الإعلان عن الفائزين الدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف - رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

يذكر أن مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب الموهوبين تحت سن 35 عاما، في مجالات التصوير وتصميم البوسترات، في مجال «مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره»، نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة سهير عثمان.

 

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.