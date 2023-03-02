أستاذ اقتصاد: أسيوط لها النصيب الأكبر في الاستثمارات الموجهة للصعيد

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ اقتصاد، إن أسيوط تستحوذ على النصيب الأكبر في الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد، ويرجع ذلك إلى كثير من الاعتبارات، أبرزها: شبكة البنية التحتية في هذه المحافظة، إلى جانب الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المتعلقة بالتنمية المتوازنة من خلال توزيع المشروعات على الأقاليم بدلا من الاستراتيجية التي كانت سائدة في السابقة وتتمثل في تركيز المشروعات على العاصمة.

توزيع المشروعات على الأقاليم حسب معايير هامة

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يتم توزيع المشروعات على الأقاليم والمحافظات بما يتناسب مع بيئة كل محافظة ومميزاتها الخاصة بها سواء مواد خام أو موارد طبيعية أو قوى بشرية، مشيرًا إلى أن أسيوط شهدت العديد من المشروعات التنموية الضخمة.

فيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه تم إنشاء جامعة تكنولوجية بأسيوط، كون الجامعات تعد بيت الخبرة أو حاضنة للأعمال والاستثمارات، موضحًا أن الاستثمار لا يعني فقط مجرد إنشاء مجموعة من المشروعات ولكن الأمر يتطلب إلى حد كبير وجود حاضنة لهذه المشروعات من أجل تعظيم القيمة المضافة المتولدة من هذا الأمر.

أهمية الاهتمام بالتكنولوجيا والرقمنة

أكد «عنبر»، أهمية الاهتمام بالتكنولوجيا والرقمنة والبحوث العلمية في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح من أهم الأمور والمتطلبات الاقتصادية، كونه مصطلح بدأ يظهر مع أزمة الكوفيد-19 وتصدر المشهد العالمي.