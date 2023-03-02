طوابير على معارض أهلا رمضان في أسيوط.. اللحمة بـ190 والأرز بـ14.5 جنيه (صور)

شهدت معارض أهلا رمضان، التي افتتحتها محافظة أسيوط لتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، زحاما وطوابير طويلة.

أسعار مخفضة

وأقبل المواطنون على شراء اللحوم البلدية التي طرحتها المحافظة بسعر 190 جنيها، وكيلو الأرز بسعر 14.5 جنيه، والسكر بالسعر ذاته، وزيت طعام بأسعار أرخص من مثليتها بالأسواق الحرة.

وقال عشري محمد، أحد المواطنين، لـ«الوطن»، إنه لجأ إلى معارض أهلا رمضان بمدينة أسيوط، لشراء اللحمة البلدي بسعر 190 جنيها، مقارنة بـ270 جنيها عند محلات الجزارة بالأسواق الحرة، وكذلك كيلو الأرز بـ14.5 جنيه، بفارق 10 جنيهات عن الأسعار بالسوبر ماركت، وكيلو السكر بسعر 14.5 جنيه، بفارق 5 جنيهات عن الأسواق الموازية، ما ساعد في القضاء على جشع التجار، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

التوسع في معارض أهلا رمضان

وطالب سيد محمد، مواطن آخر، المسؤولين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان، بعدما شهدت زحاما وطوابير طويلة للمواطنين الراغبين في الحصول على المنتجات الغذائية بأسعار أرخص من مثليتها بالأسواق الحرة، وهذا ساهم وساعد المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع أصحاب المحال التجارية والأسواق.

من جهته، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجرى التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان بمختلف أنحاء المحافظة، ويجرى طرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومواجهة احتكار السلع الغذائية.