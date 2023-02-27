«البحث العلمي»: تلقي أفكار مبتكرة لمواجهة مشكلة «ورد النيل وهدر المياه»

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقي أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة للتخلص من ورد النيل لمواجهة مشكلة الهدر في المياه العذبة، حيث تدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج من الأفراد، والعلماء، ورواد الأعمال، والشركات الوطنية للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة لا تزيد عن شهرين.

الأكاديمية ستمنح جوائز مالية لصاحب الفكرة المبتكرة

واشترطت الأكاديمية ألا يكون المشروع سبق وأن تقدم صاحبه به لأي جهة أخرى، وستوفر الأكاديمية كل الدعم المادي والتقني والتسويق على كافة المستويات الحكومية والخاصة داخلياً وخارجياً في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف.

وتابع صقر أن أكاديمية البحث العلمي ستمنح جوائز مالية لصاحب الفكرة المبتكرة، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية، وتعتبر الجوائز تقدير رمزي من الأكاديمية للباحث أو المبتكر، وفى حالة اجتياز أحد الأفكار المطروحة التقييم الفني والجدوى الاقتصادية والقدرة على التطبيق ودخول السوق، سوف تقوم الأكاديمية بتوقيع عقد مع صاحب الفكرة المبتكرة الفائزة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.

آخر موعد للتقدم يوم 21 مارس 2023 طبقاً للشروط المعلنة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منة الله الكتامى، مدير بنك الابتكار المصري بأكاديمية البحث العلمي أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري https://eib.eg/challenge/water_hyacinth/ ، علماً بأن آخر موعد للتقدم يوم 21 مارس 2023 طبقاً للشروط المعلنة على الموقع.

وللتوضيح فإن بنك الابتكار المصري، أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعي وسوق ومعرض إلكتروني دائم للابتكار في مصر وهو تكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية في منتدى الشباب في جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية.

كما أوضحت الكتامي أن هذا التحدي يعد التحدي الخامس الذي تطلقه الأكاديمية على منصة بنك الابتكار، وكان آخر التحديات التي تبناها بنك الابتكار المصري هي تطوير ماكينة بيع خضروات وأغذية طازجة ذكية وذلك لتفادى عملية التلامس في شراء وتداول الغذاء وبالفعل تم تصنيع النموذج الأولي من الماكينة بالتعاون مع الشريك الصناعي وهي شركة العربي وجاري تطوير النموذج الصناعي.