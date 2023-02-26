«القومي للبحوث» يكرّم الزميل كريم روماني لمساهمته في نشر ثقافة البحث العلمي

كرّم الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، الزميل كريم روماني، الصحفي بقطاع الأخبار في جريدة «الوطن»، تقديرا لتعاونه المثمر مع المركز في نشر ثقافة البحث العلمي.

وقال الدكتور حسين درويش، إنّ الهدف من التكريم هو أنّ الإعلام وسيلة الاتصال بين المركز والمجتمع المصري، موضحا أنّ الإعلام ساهم في الفترة الأخيرة في التعريف بالمركز القومي للبحوث والمنتجات العلمية للباحثين فيه.

تخريج منتج بحثي لخدمة المجتمع

وأضاف أنّ المركز لديه نحو 4000 عالم حاصلين على شهادة الدكتوراه هدفهم هو تخريج منتج بحثي لخدمة المجتمع، مؤكدا حرص المركز على إبراز المنتجات البحثية وتعريف المجتمع بها من خلال الإعلام.

وأكد الدكتور حسين درويش، أنّ البحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة لإخراج أي بلد من أي أزمة تعاني منها، موضحا أنّ المركز يعمل لإخراج منتجات بحثية بديلة للمستوردة، ويتم مكافأة أي باحث ينفذ ذلك لتوفير ملايين الدولارات: «هدفنا خدمة الاقتصاد الوطني والبحث عن بدائل للمستورد ونكون في خدمة المجتمع».

تنظيم القوافل المجتمعية

من جانبها، أكدت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز، حرص إدارة المركز على توفير المستلزمات الخاصة بتنظيم القوافل المجتمعية لخدمة المجتمع المصري، موجّهة الشكر للإعلاميين: «بتظهروا الشغل بطريقة ممتازة ومحترمة».