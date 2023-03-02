ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، في الدور نصف النهائي، وسط صعوبة التوقعات بمن سيحسم لقاء اليوم، ويتأهل إلى الدور النهائي ويحسم لقب البطولة.

وأعلنت بعض الصفحات الرسمية للقنوات، تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، والتي تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، وهي كالتالي:

تنقل قناة ssc sport 1 الرياضية مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تردد قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC HD1 على عرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة أرينا سبورت كرواتيا

تردد القناة: 11554.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة Digi Sport Romania الرياضية

تردد القناة: 11823.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة Sports 1 التشيكية الأولى

تردد القناة: 11804

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد الفائز من مباراة اوساسونا واتلتيك بلباو.