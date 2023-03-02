إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بـ3 بمراكز بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة في محافظة كفر الشيخ، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وبيلا، والرياض»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام تفيد بوصول 6 مصابين فى حوادث متفرقة.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «أ.م.ق»، 41 سنة، من طلمبات 7، و«إ.ع.ا»، 40 سنة من طلمبات 7، بمركز الرياض، و«ا.م.ع»، 35 سنة، من بيلا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث دراجة نارية.

كما أُصيب، «م.ع.غ»، 28 سنة، من مسير، بحروق، في حريق منزل بمسير، بمركز كفر الشيخ، و«ا.م.ا»، 50 سنة من قرية صندلا، بمركز كفر الشيخ، بجروح بالرأس والجسم، فى حادث سيارة، وأُصيبت، «ك.ح.م»، 60 سنة، من حي الزهور، بمدينة كفر الشيخ، بجروح متفرقة، فى حادث توك توك.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.