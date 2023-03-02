أسعار ياميش رمضان في الإسكندرية.. اعرف أرخص الأنواع

تشهد أسواق الإسكندرية توافر ياميش رمضان بمختلف أنواعه باعتباره من أهم الملامح الرئيسية لمائدة شهر رمضان الكريم، فتحرص الأسرة المصرية على شراء الياميش بأنواع المختلفة طبقا لرغبة كل أسرة، فيما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية الياميش فى المجمعات الإستهلاكية.

محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قال ل«الوطن» إنه جرى طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أرخص من الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار استعداد لشهر رمضان المبارك.

أسعار ياميش رمضان

وتسجل أسعار ياميش رمضان حسب وكيل تموين الإسكندرية كالتالى:

- جوز الهند 68 جنيها للكيلو.

- القراصيا 220 جنيها الكيلو.

- المشمشية بسعر 220 جنيها الكيلو.

- التين المجفف الكيلو 60 جنيها.

- التمر هندي 40 جنيها الكيلو.

- اللوز قلب 280 جنيها الكيلو.

- البندق قلب الكيلو 330 جنيها.

- عين الجمل الكيلو 320 جنيها.

- الفسدق المحمص 480 جنيها الكيلو.

- قمر الدين 45 جنيها «لفه 400 جرام».

- قمر الدين السوري 400 جرام 53 جنيها.

العطارون يدخلون المنافسة.. كركدية وخروب

ويدخل العطارون في الإسكندرية منافسة الأسعار لياميش رمضان وفى الحضرة الجديدة تراوحت أسعار الياميش طبقا لمحمد إسماعيل تاجر 18 جنيها للتمر هندي ويصل إلى 28 جنيها، و32 التمر هندي الكور، وكيلو الخروب القبرصي 32 جنيها، والناعم 34 جنيها، وسعر الدوم البلدي 40 جنيها، والسوداني 28 جنيها و120 جنيها لكيلو الكركديه و112 جنيها للكركدية السوداني، والخروب القرون 140 جنيها للكيلو والبلح السعودي 34 جنيها للكيلو والوادي 36 جنيها وجوز الهند 80 جنيها للكيلو والزبيب الإيراني 88 جنيها والمصري 60 جنيها.

كل الياميش متوفر

طه ربيعي أحد العطارين في العجمى بالإسكندرية أشار إلى أن الياميش متوفر بكثرة هذا العام بكل أنواعه وأسعار اللوز 230 جنيها وعين الجمل 220 جنيها والبندق 320 جنيها والكاجو 360 جنيها للكيلو وقمر الدين من 43 إلى 75 جنيها والتين 35 جنيها والتركي 160 جنيه للكيلو والمشمشية 208 جنيهات إلى 272 جنيها، وسعر كيلو القراصيا من 156 جنيها حتى 172.

ويقبل على المجمعات الاستهلاكية والعطارين، المواطنون بكثرة لشراء ياميش رمضان تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان من المواطنين، نظراً لتشوقهم للأيام الكريمة مع الأطعمة والأكلات التي يشتهر بها رمضان.