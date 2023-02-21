أسعار ياميش رمضان في منافذ الزراعة والتموين.. تبدأ من 12 جنيها

اهتمام كبيرة من المواطنين لشراء ياميش رمضان 2023 من منافذ الدولة، وذلك قبل نحو 4 أسابيع على بداية الشهر الكريم، في ظل ارتفاع أسعار كل أنواع الياميش بالسلاسل التجارية الكبري.

ونقدم خلال هذا التقرير أشهر الأماكن لبيع ياميش رمضان والتابعة لمنافذ الدولة، في ظل حرص الحكومة المصرية على توفير جميع احتياجات شهر رمضان من السلع الغذائية المختلفة والياميش بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين.

أسعار ياميش رمضان في منافذ الدولة

وفرت الدولة جميع أنواع السلع الغذائية والياميش من خلال منافذ الدولة المتمثلة في منافذ وزارتي التموين والزراعة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، ومنافذ كلنا واحد، وذلك باسعار مخفضة بين 35-45% عن أسعار الياميش والمواد الغذايئة عن أسعارها في المحال التجارية.

- 100 جرام من المكسرات المشكلة نحو 60 جنيهًا.

- نصف كيلو من اللوز بـ60 جنيها.

- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها وفقا للنوع.

- كيلو البلح يبدأ من 12جنيها وفقا للنوع.

- الكيلو من الزبيب يبدأ من 65 جنيها وفقًا للنوع.

- 250 جرام من الفسدق يبدأ من 65 جنيهًا.

- 500 جرام من البندق بـ80 جنيهًا.

- 125 جرامً من عين الجمل المقشر بـ25 جنيهًا.

- كيلو الفول السوداني المقشر بسعر 40 جنيهًا.

- كيلو التمر هندي يبدأ من 60 جنيها وفقا للنوع.

- سعر الـ500 جرام من جوز الهند بسعر 30 جنيهًا.

- كيلو العرقسوس بـ50 جنيهًا.

- كيلو الكركديه بـ50 جنيهًا.