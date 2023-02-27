«شعبة العطارة» تكشف أسعار ياميش رمضان 2023: البلح يبدأ من 30 جنيها

يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال شراء الياميش الذي تختلف أسعاره وفقا للمتجرالمطروح به، فضلا عن أن السلاسل التجارية تطرح أسعارا مخفضة على الياميش، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

تفاوت أسعار ياميش رمضان من متجر للآخر

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إنه منذ منتصف الشهر الجاري بدأ تساؤل المواطنين عن أنواع وأسعار ياميش رمضان، استعدادا لما تبقى من أيام معدودة على استقبال الشهر الكريم.

وقال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إقباا من المواطنين على شراء ياميش رمضان، وتتراوح أسعار عين الجمل بين 250 و260 جنيها، ويبلغ سعر الزبيب 120 جنيها، والبندق 280 جنيها واللوز 250 جنيها، بينما يبلغ سعر الكاجو 360 جنيها وجوز الهند 90 جنيها، وتتراوح أسعار البلح بين 30 و80 جنيها وفقا للنوع.

وقال الحاج محمد عبد الحميد، أحد تجار الجملة إن أسعار الياميش المطروح في الأسواق يتحدد وفقا للنوع ومنفذ البيع، حيث تختلف الأسعار داخل المحال التجارية الشهيرة ومحلات العطارة وأسواق الجملة، والأسعار المطروحة في أسواق الجملة ومحلات العطارة أقل تكلفة ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار الياميش في أسواق الجملة

وأضاف «عبد الحميد» أن قمر الدين المطروح بأسواق الجملة تتراوح أسعاره بين 45 و80 جنيها، ومشمشة و قراصيا جامبو وزن 200 جرام 50 جنيها، وتتراوح أسعار التين بين 46 و 60 جنيها والزبيب 200 جرام 30 جنيها، وكيلو بلح سكوتي ناشف 35 جنيها، بينما يبلغ سعر علبة عين جمل وبندق 150 جراما 45 جنيها، وعلبة كاجو 150 جراما 50 جنيها، وعلبة فسدق محمص أمريكي 200 جرام 100 جنيه.

وأوضح صاحب أحد محال الجملة إن إقبال المواطنين يزداد كل يوم على شراء الياميش، وينخفض الإقبال تدريجيا الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتقدم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة على أسعار الياميش، حيث يبلغ سعر قمر الدين السوري 400 جرام 18 بدلا من 22 جنيها والقراصيا 250 جراما 59 بدلا من 79 جنيها والمشمشة 250 جراما 64 بدلا من 84 جنيها، وكاجو 250 جراما 94 بدلا من 129 جنيها، بينما يسجل عين الجمل 250 جراما 67 بدلا من 89 جنيها، وكيلو زبيب 75 بدلا من 99 جنيها، ويبلغ سعر البلح الناشف 800 جرام 17 بدلا 21 جنيها.