أسعار ياميش رمضان 2023 في المحافظات.. تبدأ من 10 جنيهات

قبل أكثر من 3 أسابيع على شهر رمضان الكريم 2023، أقبل المواطنين على شراء ياميش رمضان في المحافظات المصرية المختلفة، في ظل ما أتاحته منافذ ومعارض أهلا رمضان من سلع ومنتجات منوعة بأسعار مختلفة حتى يتمكن الجميع من الشراء.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت، عن أسعار ياميش رمضان 2023 في المحافظات، وخلال السطور التالية نستعرض لأسعار الياميش في عدد من المحافظات المصرية، على النحو التالي:

أسعار ياميش رمضان 2023 بالفيوم

سعر الزبيب: 50 جنيها للكيلو.

سعر جوز الهند: تراوح بين 60 حتى 80 جنيها للكيلو.

أسعار قمر الدين: تراوحت بين 15 حتى 54 جنيها حسب النوع.

سعر البلح المصري الفاخر: 40 جنيها للكيلو.

سعر البلح العراقي الفاخر: 36 جنيها للكيلو.

سعر بلح الخشاف: 40 جنيها للكيلو.

سعر لفة تمر هندي طبيعي: 35 جنيها.

سعر السوداني المقشر: 50 جنيها للكيلو.

سعر الكركديه: 105 جنيهات للكيلو.

سعر اللوز: 120 جنيها للكيلو.

سعر البندق: 112 جنيها للكيلو.

سعر العرقسوس: 112 جنيها للكيلو.

أسعار ياميش رمضان 2023 بالوادي الجديد

- يتراوح سعر قمر الدين المصري بين 21 و45 جنيها.

- يتراوح سعر البلح بين 10 وحتى 60 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الزبيب 65 حتى 90 جنيها.

- ربع كيلو جرام فستق 65 جنيها.

ـ ربع كيلو جرام بندق 40 جنيها.

- ربع كيلو جرام عين الجمل المقشر 50 جنيها.

ـ ربع كيلو جرام لوز 30 جنيها.

- نصف كيلو جرام الفول السوداني المقشر 21 جنيها.

- 300 جرام من التمر هندي 25 جنيها.

- سعركيلو جوز الهند 60 جنيها.

- كيلو العرقسوس 50 جنيها.

- سعر 100 جرام المكسرات المشكلة نحو 60 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان بني سويف 2023

– يبلغ سعر نصف كيلو اللوز المقشر 65 جنيها.

ـــ ربع كيلو بندق مقشر 40 جنيها.

– سعر القراصية ربع كيلو 22 جنيها.

ـــ سعر المشمشية ربع كيلو 22 جنيها.

– سعر التمر الهندي زنة 400 جرام بسعر 31 جنيها.

– سعر الزبيب زنة ربع كيلو 25 جنيه للفاخر.

– بينما يبلغ سعر كيلو البلح بين 15 جنيها وحتى و55 جنيهاً.

– سعر لفة قمر الدين السوري بسعر 29 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2023 في محافظة الغربية

وفي محافظة الغربية تنوعت أسعار ياميش رمضان بحسب ما قاله محمد ثروت، تاجر ياميش، أن أسعار مستلزمات شهر رمضان داخل معرض أهلا رمضان بطنطا منخفضة جدا مقارنة بأسعارها في الأسواق والمحلات التجارية الأخرى وهي كالتالي:

ــ سعر كيلو القراصية 185 جنيها للكيلو.

ــ المشمشية 190 جنيها للكيلو.

ــ سعر كيلو الجوز الهند كامل الدسم 85 جنيها، ونصف الدسم 70 جنيها.

ــ سعر كيلو البلح يترواح من 25:70 جنيها.

ــ سعر لفة قمر الدين من 15: 25 جنيها.

ــ الفول السوداني المقشر سعر الكيلو جرام 65 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2023 في أسيوط.

ــ يبدأ سعر لفة قمر الدين من 25 جنيها.

ــ 20 جنيها لكيلو البلح.

ــ سعر جوز الهند يبدأ من 60 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2023 في محافظة المنوفية

ــ سعر كيلو البلح من 15 جنيها للكيلو وحتى 35 جنيها للكيلو.