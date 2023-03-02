تفاصيل مخالفات الرادار حال انتظار السيارات عند الكباري.. غرامة 500 جنيه

شرح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، تفاصيل مخالفات الرادار عند الوقوف في مطالع ومنازل الكباري خاصة في القاهرة الكبرى، موضحًا أن الكاميرات والرادارات المثبتة على الكباري تلتقط المخالفات الخاصة بالوقوف في المحظور لسائق الميكروباص الذين يقومون بتحميل وتنزيل الركاب في الأماكن المحظورة.

مخالفات الرادار

وأضاف «قريطم»، في حديث تلفزيوني أن الرادار يرسل المخالفات إلى مركز تحليل المعلومات في المرور الذي يقوم بدوره بإعادة تحليل الصور إلكترونيًا من خلال أجهزة تقنية مخصصة لذلك قبل أن ترسل إلى النيابة العامة التي تصدر الأمر الجنائي وترسل قيمة المخالفة وتفاصيله على الهاتف المحمول المسجل في ملف السيارة بالمرور.

500 جنيه قيمة مخالفة الانتظار في الممنوع

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أن قيمة المخالفة في الممنوع أي مطالع ومنازل الكباري تبدأ من 500 جنيه، وفي حاله التسبب في ارتكاب مخالفات أخرى ناتجة عن الوقوف مثل تعطيل حركة المرور وغيرها من المخالفات فإن هذه المخالفات تضاف أيضا على مرتكبها.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

وتقدكم «الوطن» للقارئ خطوات التظلم على مخالفات الوقوف في مطالع منازل الكباري بل والمخالفات كلها من موقع النيابة العامة، وهي كالتالي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة.

- الضغط على أيقونة التظلمات.

- اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

- سيطلب منك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- بعد ذلك تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.