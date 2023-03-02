«الداخلية»: فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات مجانا

خصصت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة - يوم المرأة المصرية - عيد الأم، خلال الفترة المسائية بداية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية بجميع التخصصات الطبية خلال تلك الفترة، وصرف الأدوية اللازمة لهن بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.