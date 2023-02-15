الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف هوية فتاة عُثر على جثتها بترعة الإسماعيلية

نشرت الأجهزة الأمنية صور جثة مجهولة لفتاة عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية بزمام محافظة القليوبية، في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على أقسام الشرطة من المواطنين والعاملين بها، كما انتهت الأدلة الجنائية من أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العامة والأحوال المدنية.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة بمياه ترعة الإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة فتاة بمياه ترعة الإسماعيلية، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أيه بيانات تدل على هويتها.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بإجراء تحليل البصمة الوراثية والاحتفاظ به لحين التعرف على الجثة، كما طلبت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ونشر صورها في أقسام الشرطة المختلفة، بالإضافة إلى أخذ البصمات.