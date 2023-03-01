الأجهزة الأمنية تكشف سبب وفاة «منجد المعادي» والتمثيل بجثته

كشف تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على أشلاء جثة «منجد» بمنطقة المعادي وجود 6 طعنات في البطن، و4 طعنات في منطقة الظهر وتبين أن تلك الطعنات تلقاها المجني عليه بعد وفاته ولم تسبب له الوفاة، وأن المتهم أصابه بها للتأكد من وفاته حتى يبدأ التمثيل بالجثة.

بلاغ بتغيب شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتغيب شاب يدعي «أيمن.ع»، في العقد الرابع من العمر ويعمل منجد، قبل 6 أيام، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمعرفة ضباط مباحث أقسام حلوان والبساتين والمعادي، وتبين من خلال التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء اختفاء المنجد هو زوج خطيبته السابقة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحة التحريات، وأضاف بأنه شك في وجود علاقة بين زوجته والمجني عليه بسبب خطبتها من المجني عليه قبل زواجها من الجاني، فقرر المتهم التخلص منه، وأوضح بأنه قتله وقام بتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك والتخلص منها بكورنيش المعادي، وتم اصطحاب المتهم إلى مكان تخلصه من الجثة.

العثور على الجثة

وتم العثور على 7 أكياس بلاستيك سوداء اللون وملفوفة بواسطة لاصق، وبفتحها تبين العثور على أشلاء جثة المجني عليه، وجرى نقل الجثة لمشرعة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.