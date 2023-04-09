دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023.. «اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي»

يلجأ الصائمون خلال أيام شهر رمضان المبارك إلى الإكثار من الأدعية مع أداء فروض الطاعات، استغلالا لبركة الشهر الكريم في محو السيئات، وحصد أكثر قدر من الحسنات، ومن بينها ترديد دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 علما بأنه لا توجد صيغة محددة أو دعاء مخصص لـ دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان.

وتستعرض «الوطن» دعاء اليوم الثامن عشر منرمضان 2023 على سبيل المثال ليس الحصر.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

ويمكن ترديد دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 على النحو التالي:

«اللهم اني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة».

الأدعية المستحبة في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

ويمكن ترديد أدعية بخصوص موضوع دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- «يا مولاي يا الله، أسألك أن تهديني سواء السبيل، وأن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي أموري وتُبارك لي في وقتي»، كدعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023.

دعاء اليوم 18 رمضان 2023

- وكذلك: «اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي، واستر عيبي، ويسّر أمري، ووفقني لما تُحب، وارضني به يا الله».

- «اللهم يا قاضي الحاجات، أسألك يا إلهي أن تقضي لي حوائجي، وأن تخرجني من ضيق الدنيا إلى سعة رحمتك وتوفيقك وهداك».

الأعمال المستحبة في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم الثامن عشر من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.