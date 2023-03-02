أسعار الياميش بمعارض أهلا رمضان 2023 في الشرقية.. تبدأ من 12 جنيها

تواصل مديرية التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، طرح السلع الغذائية والمنتجات الأكثر احتياجا للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وفي سطور التقرير التالية، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار ياميش رمضان، تلك التي لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك، إذ يستخدمها المواطنون في صناعة الحلويات التي تعد طبقا رئيسيا ضمن وجبات رمضان، فضلا عن استخدامها ضمن العصائر والمشروبات الأساسية والوجبات التي يجرى تناولها في السحور والإفطار، وإليكم أسعار ياميش رمضان بمعارض أهلا رمضان 2023 بالشرقية.

أسعار ياميش رمضان بمعارض أهلا رمضان في الشرقية

يتراوح سعر البلح بين 12 و40 جنيها.

سعر كيلو جوز هند خشن كامل الدسم 80 جنيها.

سعر كيلو جوز هند ناعم 65 جنيها.

سعر كيلو لوز، بندق وعين جمل حصى 130 جنيها لكل نوع من هذه الأنواع.

ويتراوح سعر الكيلو من اللوز، البندق وعين الجمل المقشر من 250 وحتى 280 جنيها.

يتراوح سعر كيلو زبيب بين 35 و90 جنيها.

سعر كيلو قراصيا جامبو 230 جنيها.

سعر كيلو مشمشية 230 جنيها.

سعر كيلو عجوة قالب 15 جنيها.

سعر الكيلو من العجوة سايب 30 جنيها.

تراوح سعر تين مجفف وزن 350 جم بين 38 و40 جنيها.

تراوح سعر كيلو خروب بين 180 و190 جنيها.

سعر كيلو قمر الدين المصري وزن 400 ملجم، 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو قمر الدين سوري بين 35 و50 جنيها.

سعر كيلو تمر هندي القالب 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو عرقسوس بين 60 و65 جنيها.

التموين: نراقب معارض أهلا رمضان 2023 باستمرار

من جهته، قال محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين في محافظة الشرقية، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، إنهم يراقبون المعارض والشوادر التي يتخطى عددها أكثر من 50 موزعا في المراكز والمدن، فضلا عن السيارات المتنقلة تجاه القرى والكفور، لافتا إلى المتابعة الدورية لصلاحيات السلع، فضلا عن طرح كميات مناسبة للاحتياجات والاستهلاك.