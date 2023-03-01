منى زكي داخل المقابر في البرومو الدعائي الأول لمسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وظهرت الفنانة منى زكي، خلال البرومو الدعائي الأول لمسلسل تحت الوصاية، بصحبة طفليها داخل العمل «رضيع، وآخر ذو 9 أعوام»، بينما تتجول داخل المقابر، لحين الوصول إلى قبر زوجها، وتعتذر له قبيل إقدامها على اتخاذ قرار مصيري يخص حياتها، حيث تقول: «أنا آسفة يا حبيبي على اللي هعمله والله.. بس أنا ماكنش عندي حل تاني.. أنا تعبت أوي».

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وتُجسد منى زكي داخل المسلسل، دور أرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

مسلسل «تحت الوصاية» يُشارك في بطولته نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، خالد كمال، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.