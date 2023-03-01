البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» في رمضان 2023.. خلافات وصراعات «فيديو»

طرح عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل «حضرة العمدة»، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث إنه سيُعرض في موسم دراما رمضان 2023.

وتضمن البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة»، لقطات لغالبية أبطال العمل، حيث تحتوي على العديد من الخلافات والصراعات، فيما تتولى روبي عمودية قريتها، في خطوة استثنائية ومفاجئة لها.

شخصية روبي في «حضرة العمدة»

وتجسّد روبي، شخصية أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية تدعى صفية فارس، وتفاجئ أنها أصبحت عمدة بإحدى القرى، ما يضعها في مأزق تواجه بسببه كثيرا من المواقف الصعبة وعليها أن تتجاوزها بحكمة، إلا أنها تُفاجئ ببعض الصعوبات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من المقرر عرضه عبر قناة «cbc»، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وتشارك الفنانة روبي، في بطولته مع سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج عادل أديب وإنتاج «فنون مصر».