4 فنانات يجسدن أدوار مختلفة في مسلسلات رمضان 2023.. أبرزهن منى زكي

تشهد مسلسلات رمضان 2023، ظهور مجموعة من النجمات بأدوار مختلفة في عدد من الأعمال الدرامية، حيث تتنوع ما بين الشعبي والصعيدي والفلاحي، ومع ظهور البوسترات الدعائية لعددا من المسلسلات، بدأ الجمهور يترقب عرضها خلال شهر مارس الجاري، والبحث عن قصص هذه الأعمال.

نجمات مسلسلات رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز النجمات اللاتي يختلف ظهورهن خلال مسلسلات رمضان 2023، وذلك في السطور التالية:

منى زكي

تظهر الفنانة منى زكي في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «تحت الوصاية» الذي يعرض على شاشة قناة dmc، حيث تقدم شخصية سيدة تكافح من أجل «لقمة العيش» وتربية طفليها بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها أمام عديد من الصعاب والأزمات التي عليها تجاوزها بمفردها.

نيللي كريم

لأول مرة تخوض نيللي كريم تجربة تجسيد شخصية امرأة من الصعيد، من خلال أحداث مسلسل «عملة نادرة»، وظهرت خلال البوستر الدعائي للمسلس وهى ترتدي عباءة وغطاءً للرأس باللون الأسود وتمسك بين يديها «سبحة»، تجسد شخصية امرأة تسعى للحصول على الميراث بعد وفاة زوجها والحفاظ على حقوق أبناءها.

ياسمين عبدالعزيز

تظهر ياسمين عبدالعزيز خلال موسم رمضان بشخصية فتاة شعبية من شبرا اسمها «مهرة» خلال أحداث مسلسل «ضرب نار»، ويشاركها البطولة أحمد العوضي ويجسد شخصية رجل من الصعيد يأتي للقاهرة، ويلتقيان ويقعان في غرام بعضهما، ويواجهان العديد من الأزمات.

حنان مطاوع

تؤدي حنان مطاوع خلال أحداث مسلسل «سره الباتع»، شخصية فتاة ريفية تعيش في القرن الماضي اسمها «صافية»، عاشقة لوطنها وامرأة قوية، وتعمل على مواجهة الحملة الفرنسية ضد مصر بطريقتها.