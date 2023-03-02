الحياة الآن.. مباشر: مشروعات قومية في كل المجالات تجمل وجه المنيا

نشرت قناة «الحياة»، تقريرًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الضخمة في محافظات الصعيد، خاصة محافظة المنيا التي تمثل عروس الصعيد.

عروس الصعيد تتجمل

وأفاد التقرير: «عروس الصعيد تتجمل، مشروعات قومية في المجالات كافة تُجمل وجه المنيا، 6.1 مليار جنيه إجمالي تكلفة قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة منذ 2014، و12.8 مليار جنيه تكلفة قطاع الطرق والنقل في المحافظة منذ 2014».

التكلفة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي

وتابع التقرير: «4.34 مليار جنيه إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي حتى 2021، 2.1 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي، 4.7 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء، 6.2 مليار جنيه إجمالي تكلفة قطاع التضامن الاجتماعي».

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.