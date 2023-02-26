الأرصاد: طقس دافئ غدا على القاهرة ومائل للحرارة في الصعيد

أكدت الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، ستبلغ ذروتها يوم الثلاثاء المقبل، نظرا لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو يساعد بشكل كبير على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وبخاصة في فترة الظهيرة، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس غدا

يسود طقس دافئ بدءا من السواحل الشمالية وصولا للقاهرة الكبرى ومدن شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد فى حالة الطقس غدا، مع استمرار تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية، مع استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على مناطق من أقصى شمال غرب البلاد، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المسجلة غدا الاثنين على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12