مواعيد وأسعار تذاكر قطارات VIP الوجهين البحري والقبلي بالمحافظات

أعلنت وزارة النقل، عن مواعيد وأسعار تذاكر قطارات VIP الوجهين البحري والقبلي في جميع المحافظات، إذ يعتمد عليها المئات في سفرهم والتنقل بين المحافظات بصورة كبيرة، نظرًا لكونها وسيلة النقل أسرع والأكثر أمانًا، كما أنّ أسعارها منخفضة وفي متناول الجميع، مما يجعلها الاختيار الأول للمسافرين مسافات طويلة.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وأسعار تذاكر قطارات VIP الوجهين البحري والقبلي في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار تذاكر قطارات VIP الوجه البحري

وتختلف أسعار تذاكر القطارات اليوم VIP الوجه البحري بحسب المحافظة، فضلًا عن الدرجة الأولى أو الثانية، حيث تأتي كالتالي:

وتبلغ أسعار تذاكر قطارVIP الإسكندرية: 125 جنيهًا للدرجة الأولى، بينما تسجل أسعار تذاكر القطارات VIP درجة ثانية من القاهرة للإسكندرية نحو 100 جنيه.

وتسجل أسعار تذاكر قطار VIP من القاهرة إلى طنطا نحو 70 جنيهًا للدرجة الأولى، و60 جنيهًا للدرجة الثانية.

وتسجل أسعار تذاكر قطار VIP القاهرة سيدي جابر نحو 125 جنيهًا للدرجة الأولى، و100 جنيه للدرجة الثانية.

أسعار تذاكر قطارات VIP الوجه القبلي

وفيما يخص أسعار تذاكر القطارات اليوم VIP الوجه القبلي فإنّها جاءت كالتالي:

سعر تذكرة قطارVIP القاهرة/ بني سويف: 85 جنيهًا للدرجة الأولى، و70 جنيهًا للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP القاهرة/ المنيا: 135 جنيهًا للدرجة الأولى و100 جنيهًا للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP أسيوط القاهرة: سجلت 170 جنيهًا للدرجة الأولى، و125 للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP القاهرة/ سوهاج: سجلت 195 جنيهًا للدرجة الأولى، و135 جنيهًا للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP القاهرة/ قنا: سجلت 230 جنيهًا للدرجة الأولى، و155 جنيهًا للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP درجة أولى الأقصر/ القاهرة: سجلت 245 جنيهًا، بينما سجلت 165 جنيهًا للدرجة الثانية.

سعر تذكرة قطارVIP القاهرة/ أسوان: سجلت 295 جنيهًا للدرجة الأولى، و190 جنيهًا للدرجة الثانية.

مواعيد قطارات VIP الوجه البحري 2023

وتختلف مواعيد قطارات VIP الوجه البحري 2023 من القاهرة للإسكندرية، حسب رقم القطار والتي جاءت كالتالي:

مواعيد قطارات VIP القاهرة/ الإسكندرية 2023 من القاهرة: الساعة 8:00 صباحًا، و2:00 ظهرًا، و3:00 عصرًا، و6:00 مساءً، و7:00 مساءً.

بينما يتحرك قطار VIP الأقصر – الإسكندرية في تمام الساعة 10:30 مساءً.

وجاءت مواعيد تحرك قطار VIP من الإسكندرية إلى القاهرة، في تمام الساعة 7:00 صباحًا، و800 صباحًا، و2:00 ظهرًا، و5:00 مساءً.

وفيما يخص مواعيد قطار VIPالإسكندرية/ أسوان، فإنّها تكون في تمام الساعة 6:00 مساءً، و8:00 مساءً، بينما موعد قيام قطار القاهرة/ الإسكندرية/ الأقصر في تمام الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

مواعيد قطارات VIP الوجه القبلي 2023

وحول مواعيد قطارات VIP الوجه القبلي 2023، فإنّها جاءت كالتالي:

مواعيد قطارات VIP القاهرة/ أسيوط: في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

مواعيد قطارات VIP القاهرة/ أسوان: في تمام الساعة 8:00 صباحًا، والساعة 9:00 مساءً.

مواعيد قطارات VIP الإسكندرية/ أسوان، في تمام الساعة 9:30 مساءً، و11 مساءً.

مواعيد قطارات VIP أسوان/ القاهرة، في تمام الساعة 2:05 صباحًا.