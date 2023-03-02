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«التنسيقية» تنظم صالونا سياسيا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب:

محمد أباظة
12:44 م | الخميس 02 مارس 2023
صالون التنسيقية

صالون التنسيقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالون سياسي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها ما وثيقة ملكية الدولة ولماذا تم إصدارها وما أهميتها؟ وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟

صالون التنسيقية يناقش وثيقة ملكية الدولة

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

تنسيقية شباب الأحزاب

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.