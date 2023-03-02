«التنسيقية» تنظم صالونا سياسيا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالون سياسي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها ما وثيقة ملكية الدولة ولماذا تم إصدارها وما أهميتها؟ وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟

صالون التنسيقية يناقش وثيقة ملكية الدولة

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

تنسيقية شباب الأحزاب

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.