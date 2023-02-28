سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة تزور مقر «التنسيقية» لبحث سبل التعاون

‏استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لينكا ميهاليكوفا، سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، وذلك ‏بمقر التنسيقية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم إلقاء الضوء على مختلف أوجه التعاون بين مصر وسلوفاكيا، ومنها السياحة والرقمنة والتحول الرقمي، كما تم تبادل الرؤى حول دور الجانبين في مزيدا من دعم المجهودات المشتركة، وتبادل الرؤى حول مستجدات ما يحدث على الساحة الدولية في ظل الظروف العالمية.

تعاون مصر وسلوفاكيا

وقام وفد التنسيقية بتقديم عرض حول التعريف بالتنسيقية منذ نشأتها وحتى الآن، وأعربت السفيرة في هذا الصدد عن إعجابها بكيان التنسيقية ودورها في إثراء الحياة السياسية وتمكين الشباب.‎

تنسيقية شباب الأحزاب

شارك في اللقاء من التنسيقية كلا من النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويوستينا رامي ورشيدة دعبس، عضوتا التنسيقية.