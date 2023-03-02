نائب وزير الخارجية الروسي: تدخل واشنطن و«الناتو» قد يؤدي لصدام نووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن التصعيد من قبل الولايات المتحدة والناتو وتأجيجهما للأزمة الأوكرانية، قد يؤدي إلى صدام مباشر بين الدول النووية.

وأضاف «ريابكوف»، في كلمته بمؤتمر نزع السلاح المنعقد في جنيف، اليوم الخميس، ونقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تهديدات الغرب بانتقام روسيا بالقوة شائنة وغير مقبولة.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، أن سلوك واشنطن والناتو بالمحيط الهادئ يخلق تهديدًا واضطرابات، لافتًا إلى أن القواعد الأمريكية ستار لشن الحرب من جانب واحد.

وتابع بأن بلاده تبذل جهودًا للحفاظ على منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، مشددًا على مواصلة التزام بلاده بمعاهدة عدم نشر الأسلحة الكيماوية.

ونوه نائب وزير خارجية روسيا بتواصل الجهود لإيجاد طرق للحفاظ على السلام العالمي.