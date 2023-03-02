«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن معركة باخموت والقتال الدامي حولها

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن معركة باخموت بعنوان «معركة باخموت.. بين إصرار روسي وصمود أوكراني».

وقال التقرير: «بضعة آلاف هم من تبقوا من سكان المدينة المدمرة باخموت البالغ عددهم قبل الحرب 70 ألف نسمة، القوات الروسية شنت هجمات لا هوادة فيها على مدينة باخموت في محاولة لتطويق واقتحام المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، وحصولها على أول جائزة كبرى لها منذ أكثر من نصف عام بعد أعنف معارك الحرب».

الهجوم على مدينة باخموت مستمر

وأضاف: «هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوركانية قالت إن القوات الروسية تواصل التقدم، والهجوم على مدينة باخموت مستمر، وقال قائد مجموعة فاجنر الروسية إن الاوكرانيين يظهرون مقاومة غاضبة في محاولة للسيطرة على المدينة بأي ثمن».

وأوضح: «الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتهم موسكو بإلقاء عدد من الجنود في معركة باخموت دون اعتبار لحياتهم، مشيرا إلى قصف مدن على الخطوط الأمامية في حملة إرهاب متعمد».

الجنود الأوكرانيون: لا أحد يخطط للانسحاب

واستطرد: «الجنود الأوكرانيون يؤكدون أنه لا أحد يخطط للانسحاب من معركة باخموت، فالمعركة هي معركة أوكرانيا كلها، كما أن روسيا ترى أن الاستيلاء على باخموت سيفتح الطرق للاستيلاء الكامل على منطقة دونباس الصناعية المحيطة بها».