مصيف رأس غارب يستعد لاستقبال المواطنين «صور»

أعلنت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر طرح مصيف رأس غارب في المزاد العلني في منتصف شهر مارس الجاري استعدادا لفتحه أمام المواطنين عقب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المصيف العام لاستقبال الصيف الجاري.

فتح مصيف رأس غارب

ومن جانبه كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» استعدادت مصيف رأس غارب لاستقبال المواطنين خلال الأيام المقبلة تزامنا مع بدء فصل الربيع وأعياد شم النسيم وذلك عقب الانتهاء من عميلة التطوير.

تطوير مصيف رأس غارب

أوضح أن مساحة الشاطئ 1200 متر على امتداد الكورنيش وتضمنت أعمال التطوير إنشاء كافتيريا و14 دورة مياه وإنشاء 21 كابينة و6 أكشاك و21 برجولة لخدمة المصيفين والمترددين على الشاطئ وتركيب سور حديدي لحماية رواد الكورنيش وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدا على توفير خط مواصلات داخلية للربط بين المصيف والمدينة.

نظافة شواطئ سفاجا

وفي سياق آخر شارك عدد من السياح في حملة نظافة الشواطئ بمنطقة كيلو 8 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

نجحت الحملة في جمع 10 أطنان من المخلفات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر وتسليمها إلى شركة النظافة تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا.