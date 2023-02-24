مبادرات صحية لـ «حياة كريمة» في رأس غارب: كشف وتحاليل وعلاج بالمجان

استعرضت قناة «اكسترا نيوز»، اليوم، لقطات ترصد قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برأس غارب، إذ ذكر مسؤول القافلة الطبية الدكتور محمد صادق، أنه يتم متابعة المرضى في العلاج والكشف الطبي، كما تتم متابعة الحوامل وصرف العلاج وإجراء التحاليل اللازمة بالمجان، كما أن معمل قافلة مبادرة «حياة كريمة»، يشمل جميع التخصصات بالمجان، من أجل خدمة أكبر عدد من المواطنين الموجودين بالمدينة.

وتقوم القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج، وإجراء الأشعة والفحوصات، والكشف على الأمراض المزمنة والتحويل للمستشفيات، وإجراء العمليات إذا لزم الأمر مجانا، كما تُعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر.

كما تناول التقرير، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.