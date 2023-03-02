سفير الكاميرون: هدفنا زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر «صور»

أكد السفير محمدو لابرنج، سفير دولة الكاميرون في مصر، خلال تواجده في الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، أن الهدف من اللقاء مناقشة آليات زيادة التعاون بين الجانبين المصري والكاميروني، لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا منخفض، مشيرًا إلى أهمية العمل سويًا من أجل تطوير الاستثمار والتجارة.

وأضاف سفير الكاميرون في كلمته، أن القارة الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز التجارة والاستثمار، كالموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة، والقوى العاملة الهائلة.

غرفة الإسكندرية تستقبل سفير الكاميرون لبحث سبل التعاون

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفير محمدو لابرنج، سفير دولة الكاميرون في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص التبادل التجاري بين الجانبين بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وعضوي مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، وعدد من أعضاء الشعب التجارية.

فيما قدم أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، إضافة إلى المكانة التاريخية للغرفة، باعتبارها أقدم الغرف التجارية، والتي مر على إنشائها 100 عامًا.

فرص للتعاون بين مصر والكاميرون بشكل خاص

وأضاف أن هناك فرصا للتعاون بين مصر والكاميرون بشكل خاص، والقارة الإفريقية بشكل عام، ومن الضروري العمل على تعظيم الصادرات المصرية في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم عرض تقديمي للفرص الاستثمارية المتاحة في الكاميرون، وأهم القطاعات التي من الممكن التعاون فيها بين الجانبين، كالزراعة والصناعة والتجارة، كما تم الرد على استفسارات الحضور كافة.