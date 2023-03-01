«غرفة الإسكندرية التجارية»: توقعات بتراجع سعر كرتونة البيض خلال أيام

تشهد أسعار البيض استقرارا اليوم في السوق المصرية، بعد تراجعها أمس، ومن المتوقع انخفاضها الأيام المقبلة بحسب قول حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم استقرارا في الأسواق المصرية حيث إن البيض الأحمر بـ100 جنيه في أرض المزرعة ويتراوح سعر البيض الأبيض بين 94 و96 جنيها، ويصل للمستهلك بزيادة تقريبا 10 جنيهات.

استقرار في أسعار البيض

وذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض تشهد اليوم استقرارا في السوق المصرية بعد تراجعها أمس.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة، أنه من المتوقع انخفاض الأسعار الأيام المقبلة، موضحات أن نتيجة الركود وانخفاض المبيعات الفترة الماضية، ستتراجع أسعار البيض.

تراجع أسعار الدواجن اليوم

يذكر أن تراجعت أسعار الدواجن اليوم بنحو 3 جنيهات حيث أن سعر الفراخ البيضاء للكيلو في المزرعة اليوم، بين 68 و69 جنيها، وتصل إلى المستهلك بين 73 و 75 جنيها للكيلو، فيما أن سعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيها.