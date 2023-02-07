غرفة الإسكندرية: 3 آلاف جنيه تراجع في سعر طن السكر وسط توافر المعروض

شهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في أسعار السكر خلال الآونة الأخيرة، بنحو 3 آلاف جنيه في سعر الطن، وفقا لرئيس شعبة البقالة بغرقة الإسكندرية التجارية، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع حجم التوريد من قصب وبنجر السكر المحلي، ووفرة المعروض، وانتهاج الحكومة سياسة تكوين مخزون استراتيجي من السلعة.

إقبال المواطنين على شراء السكر يزداد مع اقتراب شهر رمضان

وفي جولة لـ «الوطن»، بمنطقة السادس من أكتوبر قال تجار إن هناك العديد من أنواع السكر المتوفرة في الأسواق وتختلف أسعارها من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى أن الإقبال على الشراء يزداد في الفترة الحالية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد عدنان مدير التوزيع والتسويق في إحدى الشركات إن أسعار السكر تختلف حسب نوعها ومكان بيعها وهناك العديد من الأنواع الموجودة في أسواق الجملة ومحال البقالة بالإضافة إلى أن أسعار الجملة مخفضة ومناسبة للمواطن مقارنة بمحال البقالة.

وأضاف عدنان أن أسواق بيع المنتجات الغذائية بالجملة تطرح عروضا مخفضة حيث يبلغ سعر كيلو السكر 15 جنيها فقط بينما يسجل في محال البقالة 22 جنيها مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على الشراء مستمر طوال العام ولكنة يزداد مع اقتراب حلول شهر رمضان.

انخفاض سعر السكر في الاسواق

وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرقة التجارية بالإسكندرية في تصريح لـ «الوطن»، أن سعر طن السكر وصل إلى 16 ألف جنيه بعد أن سجل 19 ألف جنيه مضيفا أن سوق السكر شهد تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لأسباب تتعلق بارتفاع حجم التوريد من قصب وبنجر السكر المحلي، ووفرة المعروض، وانتهاج الحكومة سياسة تكوين مخزون استراتيجي من السلعة، عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأسواق من تقلبات الأسعار العالمية.