تفاصيل الحفل الغنائي الأول لجورج وسوف بعد وفاة ابنه «وديع».. يوم 10 مارس

بعد فترة من الحزن الشديد على رحيل ابنه «وديع»، قرر الفنان جورج وسوف أن يعود لجمهوره من خلال حفل جديد في الكويت يوم 10 مارس الجاري، حتى يعود لجمهوره من جديد بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب نجله.

شروط دخول حفل جورج وسوف

وأعلنت الجهة المنظمة عن شروط دخول حفل جورج وسوف، فمن الشروط الأساسية، ضرورة الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة، بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد دولة الكويت، وأن تكون مقاعد الـVIP متاحة لجميع الفئات، ويمنع دخول المأكولات والمشروبات من الخارج، والتذاكر المباعة لا تُرد ولا تُستبدل.

موعد بدء حفل جورج وسوف

ومن المقرر أن تفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقدم جورج وسوف خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيه التي تعلق بها الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

ويشارك في الحفل أيضاً الفنان بهاء سلطان، الذي روج لحفلهما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.