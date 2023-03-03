جامعة المنصورة الدولية: نستعد ببرامج دراسية جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية لتنسيق الجامعات 2023 بتدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي سيتم إتاحتها أمام الطلاب في تنسيق الكليات المقبل، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وبما يسهم في تخريج كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل إقليميًا ودوليًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الدولية، أن الجامعة تستعد لتدشين عدد من البرامج الجديدة بتنسيق الجامعات 2023 بعدد من الكليات وإتاحتها أمام الطلاب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن البرامج الدراسية تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة بصدد تدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة بما يتماشى مع رؤية و أهداف الجمهورية الجديدة في تنسيق الجامعات 2023، ووفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.