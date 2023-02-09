اليوم انتهاء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أن اليوم ستنتهي أعمال التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن مواعيد التقدم والقبول ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس وتم قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد التي أقرتها الوزارة.

ضوابط التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وعن قواعد وضوابط التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني، أوضح الغر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يتم من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وبعد القبول مباشرة يتوجه الطالب للجامعة لتقديم أوراقه ودفع قيمة المصروفات الدراسية المعلن عنها عبر المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الجامعات التزمت بعدم الزيادة في قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي للطلاب الجدد، نافيا ما تردد عن زيادتها على الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

الأماكن الشاغرة موزعة بين جميع الكليات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريح لـ «الوطن»، أن أعمال التقديم تسير بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن الأماكن الشاغرة موزعة بين جميع الكليات سواء القطاع الطبي أو الهندسي أو كليات العلوم الإنسانية، منوها إلى أن الجامعات أنهت الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني 2023، والمقرر أن يبدا السبت المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.