السجن 3 سنوات للمتهم بالتحرش بطالبة في المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 3 سنوات لمتحرش بالبنات في شارع به مركز للدروس الخصوصية في مدينة المنصورة، واستطالت يده إلى إحدى الفتيات أثناء سيرها في الطريق العام، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى المجني عليها وزميلاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 23338 لسنة 2023 جنايات أول المنصورة، المقيدة رقم 3147 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

رواية الطالبة

واستمعت المحكمة إلى الطالبة «ش. ا.»، 15 سنة، المجني عليها، وشهدت أنه حال سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام الشاب المتحرش بالسير خلفها والتحرش بها، كما استمعت المحكمة إلى الشهود وأكدوا الواقعة.

إحالة المتهم بالتحرش لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم «محمود م. م.» إلي محكمة جنايات المنصورة بعد اتهامه، بأنه هتك عرض الطفلة المجني عيلها «ش. ا.» بالقوة كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات أنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268/1،2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.