محامي نيرة أشرف: حكم جنايات المنصورة أول درجة تاريخي ويدرس في كليات الحقوق

قال محامي المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، المتهم بقتلها محمد عادل، بعد تأييد حكم الإعدام على الجاني من قبل محكمة النقض، اليوم، إن حكم محكمة جنايات المنصورة في الدرجة الأولى، يدرس في كلية الحقوق وحكم تاريخي.

تغيب أسرة نيرة أشرف

وعن تغيب أسرة المجني عليها نيرة أشرف، عن حضور الطعن المقدم من المتهم محمد عادل قاتل ابنتهم، أن حالتهم النفسية سيئة للغاية، لكنهم واثقين من القضاء المصري العادل.

محامي نيرة أشرف سيقيم عزاء لها بمكتبه

كما أشار خالد عبد الرحمن، إلى أنه سيقيم عزاء للمجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، غدا في مكتبه.

وتغيب عن محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، عن حضور نظر جلسة الطعن المقدمة منه على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات المنصورة والتي قضت فيها بإعدامه شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

ورفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وأيدت الحكم الصادر ضده بالإعدام.