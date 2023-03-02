«الزراعة»: الوضع الوبائي آمن ولم نسجل أي إصابات بالحمى القلاعية

ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المربيين التعاون مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي تنطلق السبت المقبل، بجميع محافظات مصر وتستمر لمدة شهر ونصف.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه جرى الاستعداد جيداً لإطلاق الحملة لتحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع.

التواصل عبر الخط الساخن للهيئة 19561

وأوضحت الدكتورة نجلاء رضوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للمربين التواصل عبر الخط الساخن للهيئة 19561 من أجل تحصين المواشي أو في الاستفسار عن موعد انطلاق لجان التحصين في المناطق المختلفة، ويمكن الإبلاغ عن إصابات للماشية تظهر.

وأضافت أن الحملة التي تنطلق برعاية السيد القصير وزير الزراعة ويشرف عليها الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية استعدت بلجان ثابتة ومتحركة، وتتحرك من موقع لآخر داخل القرى والنجوع لتحصين المواشي في الحظائر في إطار خطة للتحصين التام للثروة الحيوانية من أبقار وجاموس.

التحصين بأسعار التكلفة بهدف الوقاية

وأشارت إلى كل اللقاحات المطلوبة متوفرة، وجرى اتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية حيث يتم التحصين بأسعار التكلفة بهدف الوقاية من الأمراض المتوطنة والوافدة.

الوضع الوبائي «آمن» ولم يتم تسجيل أي بؤر للإصابات

أكدت أن الوضع الوبائي «آمن» ولم يتم تسجيل أي بؤر للإصابات حتى الآن وهي حالة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المبذولة في تغطية المستويات المناعية وصد الأمراض خلال الأعوام السابقة.

ولفتت إلى أن القوافل البيطرية ستقوم خلال حملات التطعيم بتعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان، وتعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.