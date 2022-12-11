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«الزراعة»: 20 مليون جرعة سنويا لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية

كتب:

هاجر عمر
11:09 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022
الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة

الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة

قال الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية إنّ الوزارة تشن 4 حملات قومية ضد الأمراض الوبائية المتوطنة أو العابرة للحدود التي يتم رصدها، إذ تقوم بتحصين الثروة الحيوانية من خلال 5 مليون جرعة، بمعدل 4 مرات في العام، أي ما يقارب 20 مليون جرعة سنويًا يقوم بها الأطباء البيطريين، مع اهتمام الوزارة بالتأمين على الثروة الحيوانية.

20 مليون جرعة لتحصين الحيوانات سنويا

وأضاف مساعد وزير الزراعة ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج 8 الصبح على فضائية dmc، أنّ التأمين على الثروة الحيوانية يعد من المواضيع غير المتعارف عليها حتى من بعض العاملين بالثروة الحيوانية، لافتًا إلى أنّ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية تم إنشائه عام 1959 بقرار جمهوري، وعُدل أكثر من مرة بقوانين وقرارت جمهورية، لافتًا إلى أن الصندوق يتبع وزارة الزراعة مباشرة، ومقره بالدقي بمحافظة الجيزة، وله مكاتب منتشرة في الإدارات البيطرية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

التأمين على الثروة الحيوانية 

وأوضح «الكيلاني»، أنّ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يؤمن على الثروة الحيوانية المملوكة للفلاح ملكية خالصة أو مملوكة للمزارع أو المربي، الذي أخذ قرض من البنوك المانحة سواء البنك الأهلي أو البنك الزراعي بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنّ التأمين على الثروة الحيوانية يشمل التأمين ضد المخاطر التي تتعرض لها الثروة الحيوانية مثل الأمراض الوبائية، كالأمراض الوبائية البشرية والأمراض الوبائية الحيوانية، التي تطرأ عليها طفرات مستمرة أو الأمراض العابرة للحدود والتي تكون غير محمدة العواقب.

 

 

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