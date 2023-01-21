أخبار أسوان: إصابة 14 طالبًا بحادث سير.. وحملة لتحصين الثروة الحيوانية

شملت أخبار أسوان اليوم السبت العديد من الأخبار المتنوعة مابين رياضية واجتماعية وحوادث، يعد أبرزها إصابة 14 طالبا جامعيا بحادث تصادم سيارتين ميكروباص، وإصابة 5 آخرين ومصرع شخص في اشتعال النيران بسيارة نقل، فضلًا عن تطعيم جدري الأغنام والالتهاب العقدي للثروة الحيوانية بمراكز ومدن المحافظة واستعدادات مباراة كرة القدم بين النادي الإسماعيلي ونظيره أسوان.

بينما دعا محافظ أسوان اللواء أشرف عطية المواطنين لتقديم طلباتهم واستفساراتهم باللقاءات الجماهيرية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

أخبار أسوان اليوم

أخبار أسوان بإصابة 14 طالبًا جامعيًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم السبت بالقرب من قرية بنبان على الطريق الصحراوي الغربى أسوان/ القاهرة، تم نقلهم جميعا لمستشفي أسوان الجامعي لإسعافهم، حيث تلقت مديرية أمن أسوان إخطاراً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/ القاهرة وإصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم، ما بين كسور وجروح وكدمات.

أخبار أسوان الرياضية

وشملت أخبار أسوان الرياضية استعدادات مباراة كرة القدم بين فريقي أسوان والإسماعيلي، حيث يتوجه غدًا الأحد فريق نادي الإسماعيلي، إلى مدينة أسوان عقب نهاية التدريب الذي يقام عصر الأحد، استعدادًا للمباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الاثنين ضمن بطولة الدوري الممتاز.

مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتي نقل

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بحادث تصادم على طريق «مرسى علم - إدفو» بمحافظة أسوان، إثر حادث تصادم سيارتي نقل واشتعال النيران بهما، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لإسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة لتحصين الثروة الحيوانية بأسوان

وشملت أخبار أسوان اليوم انطلاق فعاليات حملة تحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدى، وجدري الأغنام، داخل النجوع والقرى عبر إدارات الطب البيطري وذلك لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية في مراكز ومدن محافظة أسوان وفقًا للدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بمحافظة أسوان.

جلسات مطالب المواطنين بحياة كريمة

كما دعى اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لاستمرار جلسات الاستماع واللقاءات الجماهيرية لرصد مطالب واحتياجات الأهالي والمواطنين بمحافظة أسوان لبحثها مع الجهات المعنية لترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك للمساهمة في الارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بالقرى المستهدفة بمحافظة أسوان.